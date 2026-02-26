0050、0052 權證四檔馬力強

台股續創新高，昨（25）日站穩35,000點大關，台積電更是一馬當先，高含「積」ETF成資金焦點。法人表示，元大台灣50（0050）與富邦科技（0052）高度聚焦權值股與科技龍頭股，成為布局台股多頭行情的重要核心標的之一，相關權證亦可關注。

法人指出，今年驅動台股成長的仍為由AI領軍的科技類股，具成長性之族群如半導體測試、光通訊與電子零組件產業等中長期看好趨勢不變，若短期市場出現AI敘事雜音，反而可擇機加碼評價偏低的個股。

此外，隨全球AI投資與電力基礎設施同步擴張，台股2026年可望延續結構性行情，明年GB300平台進一步升級，AI工廠產出可較Hopper平台提升至50倍，台廠中包括散熱、機殼、液冷零組件與工業控制等皆受惠。

由於台美已簽署貿易協定對等關稅15%不疊加與232條款最惠國待遇，約七成輸美金額屬232適用範圍，加上投資合作MOU保障，實質衝擊有限。事實上，預估今年台股企業獲利成長超過三成，電子、金融、傳產類股均為正向成長，政策變動屬外部變數，但在既有協議框架下，對台灣供應鏈影響可控，中期趨勢不變，市場焦點仍將回歸產業基本面與企業獲利表現。

展望相關產業，法人建議，中長線配置則持續聚焦台積電及先進製程與先進封裝相關、AI概念股、高速傳輸（含光傳輸）、載板與PCB、電力與能源、衛星航太軍工、材料升級或供給吃緊概念，以及成衣製鞋等族群。

權證發行商建議，看好0050、0052等後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數100天以上等認購權證進行布局。