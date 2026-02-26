南電、欣興 權證認購亮眼

四大CSP預期今年資本持續成長，反應AI需求持續強勁，法人圈看好南電（8046）、欣興（3037）等ABF供應鏈今年營運，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關業績成長股走勢。

南電去年第4季營收季增1.8%、年增42%，符合市場共識下，市場推估ABF、BT營收皆季增，分別受惠於高階交換器需求強勁及良率提升、記憶體需求穩健，PCB則季減20%，受消費性電子淡季影響。

南電去年第4季毛利率約15%，受惠漲價效應，在業外匯兌利益加上較低稅率挹注下，上修每股純益（EPS）達2.1元，全年約為3.2元。今年第1季雖因工作天數減少影響，但因為產品組合優化與單價提升持續看佳，主要動能為高階交換器與記憶體，全季載板漲幅也將高於上季。

產能方面，樹林廠原為單一美系客戶合作產能，現已協商可生產高階網通及資料中心產品，去年第3季產能利用率約50~60%，市場預期第1季可達滿載，未來可投產社群媒體、網通客戶及其他美系ASIC客戶的高階大尺寸載板；此外，目前ABF逾半產能可支援大尺寸下，今年EPS可望成長至13.5元。

欣興1月營收月增7.9%、年增34.4%，優於市場預期，主要是資料中心相關產品持續出貨，有望推升全季營運，市場預估第1季營收352.2億元，季增1.5%、年增17%，毛利率16.5%，稅後純益23.2億元，季、年雙增，EPS為1.4元。

法人看好欣興掌握GPU伺服器大客戶載板訂單，也是多家CSP ASIC伺服器載板主要供應商，營收將隨著AI伺服器出貨量放大而提升，毛利率則因上游漲價可全數轉嫁，稼動率持續提升，預估全年營收為1,687.4億元，年增28.5%，稅後純益156億元，年增二倍，EPS進一步成長至9.9元。