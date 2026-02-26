快訊

期貨商論壇／匯率期 避險優選

經濟日報／ 記者周克威整理
匯率期 避險優選。（路透）
近期美元指數相對強勢，主要受經濟數據穩健與貨幣政策預期轉變支撐。根據ADP公布的最新數據，截至2月7日的四周內，美國私營部門就業人數平均每周增加12,750人，顯示企業用人需求依然穩健，在高利率環境下，就業市場未見明顯惡化，有助穩定消費與整體經濟動能。

2月美國消費者信心指數91.2，優於市場預期，反映家庭部門對未來經濟前景的信心有所改善，消費作為美國經濟的核心動力，信心回升意味內需仍具支撐力，進一步鞏固美元走勢。另一方面，美國最高法院裁定，川普援引緊急法來課徵關稅的權限已超出授權範圍，政策層面的變數為美元帶來潛在波動。

短期內美元指數可能位於98關卡附近震盪，受限於下彎季線反壓，上檔空間有限，後續走勢仍需觀察通膨數據與政策發展的進一步變化。美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

