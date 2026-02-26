期貨商論壇／00878期 錢景看俏

快訊

經濟日報／ 記者周克威整理
台股示意圖。 聯合報系資料照

權值股領軍帶動台股創高，AI等族群高檔輪動，在這樣的行情結構下，國泰永續高股息（00878）ETF相關商品自然成為盤面焦點，一方面現貨ETF即將進入配息階段，為高檔行情增添現金流題材，另一方面期貨工具則在波動放大的環境中提供更高資金效率與操作彈性。

從盤面觀察，電子權值撐盤意味著資金並未轉向防禦策略，而是持續押注企業獲利與產業趨勢延續，只要國際科技股財報未出現明顯利空，台股多頭結構仍具慣性上攻條件。

不過指數越過整數關卡後，震盪幅度擴大，日內拉回與急拉並存，正是期貨工具活躍的溫床；相對地，長線資金則鎖定00878現貨ETF配息題材，在行情高檔之際提前卡位，期待除息前後的價量表現與穩定收益入袋。

若後續國際市場維持穩定、科技股財報持續釋出正向訊號，台股有機會在高檔震盪中緩步墊高，00878現貨ETF在配息題材加持下，成交動能可望延續；同時，短線交易者則可透過00878期貨靈活應對盤中波動，放大行情節奏帶來的機會。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

