快訊

2026全球最佳醫院 台灣上榜醫院35家名單一次看 台大北榮分數曝光

台指期 外資加碼空單

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（25）日開高走高，終場指數勁揚712點、漲幅2%、收在35,413點；台指期大漲653點、至35,490點，正價差為76.93點。期貨商表示，由於目前台指期站穩短、中、長期均線之上，所有均線皆向上走升，因此在跌破下方月線支撐前，仍有高點可期。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單增加4,673口至8,106口，其中外資淨空單大幅增加6,381口至35,753口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加4,818口至6,180口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單增加，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。

近月選擇權籌碼呈現樂觀，賣權OI大於買權OI差距為2.9萬餘口，賣權OI增量持續大於買權。周選方面，賣權OI增量略大於買權，選擇權多方皆無明顯表態。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，2月第四周周三結算的大量區買權OI落在35,500點，賣權最大OI落在35,000點，月買權最大OI落在36,000點，月賣權最大OI落在32,400點；外資台指期買權淨金額4.59億元、賣權淨金額0.48億元，整體選擇權籌碼面中性。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月選樂觀布局，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，台股多方量價結構不變，目前各均線依舊多頭排列，短線仍以樂觀看待。

元富期貨認為，在權王台積電（2330）領軍下，台指期25日一路走高，再度創下歷史新高，終場以紅K棒作收。目前指數站穩在短、中、長期均線之上，且所有均線皆向上走升，因此在跌破下方月線支撐以前，指數震盪過後，仍有高點可期。

台指期 選擇權

延伸閱讀

漲太多！期交所調高台指期等商品保證金

台指期 多頭信心匯聚

關稅陰霾衝擊…美股電子盤走跌 台指期夜盤34,100多空拉鋸

台指期 站穩漲升軌道

相關新聞

台指期 外資加碼空單

台股昨（25）日開高走高，終場指數勁揚712點、漲幅2%、收在35,413點；台指期大漲653點、至35,490點，正價...

多檔期貨保證金調整

臺灣期貨交易所昨（25）日公告調整台指期、小型台指期、客製化小型台指期、微型台指期、電子期、小型電子期、富櫃200期、臺...

期貨商論壇／00878期 錢景看俏

權值股領軍帶動台股創高，AI等族群高檔輪動，在這樣的行情結構下，國泰永續高股息（00878）ETF相關商品自然成為盤面焦...

南電、欣興 權證認購亮眼

四大CSP預期今年資本持續成長，反應AI需求持續強勁，法人圈看好南電（8046）、欣興（3037）等ABF供應鏈今年營運...

漢唐、志聖 權證押逾四個月

台積電日前公布資本支出持續年增，帶動台積電半導體設備、先進製程與封裝設備廠供應鏈訂單確保無虞。法人看好台積電廠務合作夥伴...

期貨商論壇／匯率期 避險優選

近期美元指數相對強勢，主要受經濟數據穩健與貨幣政策預期轉變支撐。根據ADP公布的最新數據，截至2月7日的四周內，美國私營...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。