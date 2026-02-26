台指期 外資加碼空單

台股昨（25）日開高走高，終場指數勁揚712點、漲幅2%、收在35,413點；台指期大漲653點、至35,490點，正價差為76.93點。期貨商表示，由於目前台指期站穩短、中、長期均線之上，所有均線皆向上走升，因此在跌破下方月線支撐前，仍有高點可期。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單增加4,673口至8,106口，其中外資淨空單大幅增加6,381口至35,753口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加4,818口至6,180口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單增加，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。

近月選擇權籌碼呈現樂觀，賣權OI大於買權OI差距為2.9萬餘口，賣權OI增量持續大於買權。周選方面，賣權OI增量略大於買權，選擇權多方皆無明顯表態。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，2月第四周周三結算的大量區買權OI落在35,500點，賣權最大OI落在35,000點，月買權最大OI落在36,000點，月賣權最大OI落在32,400點；外資台指期買權淨金額4.59億元、賣權淨金額0.48億元，整體選擇權籌碼面中性。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月選樂觀布局，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，台股多方量價結構不變，目前各均線依舊多頭排列，短線仍以樂觀看待。

元富期貨認為，在權王台積電（2330）領軍下，台指期25日一路走高，再度創下歷史新高，終場以紅K棒作收。目前指數站穩在短、中、長期均線之上，且所有均線皆向上走升，因此在跌破下方月線支撐以前，指數震盪過後，仍有高點可期。