漲太多！期交所調高台指期等商品保證金

臺灣期貨交易所25日公告調整台指期、小型台指期、客製化小型台指期、微型台指期、電子期、小型電子期、富櫃200期、臺灣永續期、臺灣生技期、半導體30期、臺灣中型100期、東證期、美國費城半導體期等15檔股價指數類契約，以及黃金期貨等3檔商品類契約、元大台灣50ETF等5檔標的證券為受益憑證的股票類契約保證金，自2月26日一般交易時段結束後起實施。

期交所提醒，期貨交易為保證金交易，期貨交易人須隨時關切自身未沖銷部位風險，瞭解保證金風險涵蓋程度，並注意與期貨商約定之風險控管措施，及應提高風險意識，多加注意帳戶部位及權益數可能變化，適時繳存充裕保證金，較能避免市場價格劇烈波動產生之虧損超過自身可承擔能力情事，以維護自身交易安全。