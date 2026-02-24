快訊

未來1周3波鋒面接連來襲！北、東明率先變天 228連假全台都有雨

多頭氣盛台積電期向2000元叩關 台指期夜盤登頂35K

遺產官司雙方唇槍舌戰3小時 張國煒主張「讓沒包袱的人執行遺囑」

台積電期向2,000元叩關 台指期夜盤登頂35K

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期24日夜盤數一度翻黑，來到34.817點、下跌20點，但多頭氣盛，隨後盤勢快速翻紅，並首度突破35K大關。記者余承翰／攝影
台指期24日夜盤數一度翻黑，來到34.817點、下跌20點，但多頭氣盛，隨後盤勢快速翻紅，並首度突破35K大關。記者余承翰／攝影

台指期夜盤24日開盤後，受美股電子盤持續反彈帶動，以34,844點、上漲7點開出後，雖美國總統川普即將發表國情咨文，道瓊電子盤僅維持小紅漲勢下，使得夜盤指數一度翻黑，來到34.817點、下跌20點，但多頭氣盛，隨後盤勢快速翻紅，並首度突破35K大關，領先現貨指數再創35,088點歷史新高，截至晚間9點30分左右，指數約在35,025點、約上漲188點附近遊走。

24日美股電子盤焦點，在於川普將赴國會發表國情咨文，特別是在聯邦最高法院判定對等關稅政策違憲，又立即推出15%的全球關稅後，下一步將如何出招，是否會此時拋出風向球，引發立場高度關注之際，道瓊電子盤在現貨重挫後，24日展開跌深反彈行情，但在多空都難互越雷池下，多維持小紅的漲勢，標普在平盤附近震盪，那斯達克電子盤小漲約0.2%，但都無礙台指期夜盤在上半場的反彈氣勢。

其中，台積電期夜盤交易在晚間9點30分時，逼近2,000元大關，在1,995元、上漲20元附近遊走，電子期上漲0.40%、半導體期上漲約0.76%，中型100期貨指數上漲0.55%。

台股24日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲927點，收34,700點，其中，外資現貨買超627.3億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,480口至29,372口；投信買超56億元，自營商買超153.4億元，三大法人合計買超836.8億元。

市場專家建議，就技術面來說，24日台股開高走高、收長紅K棒，再創歷史新高，均線多頭排列、日KD指標年前50附近交叉向上後持續走揚，量價亦控制得宜，強攻化解前一日爆量留上影線疑慮，短多格局或將延續。

台指期 台股

相關新聞

台積電期向2,000元叩關 台指期夜盤登頂35K

台指期夜盤24日開盤後，受美股電子盤持續反彈帶動，以34,844點、上漲7點開出後，雖美國總統川普即將發表國情咨文，道瓊...

期交所：今年挑戰4億口

台灣期貨交易所昨（23）日舉行新春團拜，董事長吳自心喊出今年期貨市場持續挑戰「4億口」的目標；期貨公會理事長詹正恩也樂觀...

多檔保證金調整

期交所因應今年春節長假結束，昨（23）日公告回調台股期貨（TX）等25檔股價指數類契約、美元兌日圓期貨（XJF）等六檔匯...

期貨商論壇／台積期 錢途光明

台積電（2330）4、5奈米客戶群逐步朝導入3奈米邁進，使3奈米訂單塞爆，推升產品均價走揚，預估今年3奈米單季營收占比，...

期貨商論壇／黃金期 避險優選

全球大宗商品市場再度捲入風暴核心，國際金價在經歷2月初因聯準會人事異動引發的劇烈震盪後，近期受川普政府關稅政策與地緣政治...

穩懋、中砂 認購火熱

台股金馬年新春開紅盤，盤面多頭士氣如虹。其中穩懋（3105）、中砂（1560）等在各項利多激勵下，股價紛紛強鎖漲停，表現...

