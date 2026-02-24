台積電期向2,000元叩關 台指期夜盤登頂35K

台指期夜盤24日開盤後，受美股電子盤持續反彈帶動，以34,844點、上漲7點開出後，雖美國總統川普即將發表國情咨文，道瓊電子盤僅維持小紅漲勢下，使得夜盤指數一度翻黑，來到34.817點、下跌20點，但多頭氣盛，隨後盤勢快速翻紅，並首度突破35K大關，領先現貨指數再創35,088點歷史新高，截至晚間9點30分左右，指數約在35,025點、約上漲188點附近遊走。

24日美股電子盤焦點，在於川普將赴國會發表國情咨文，特別是在聯邦最高法院判定對等關稅政策違憲，又立即推出15%的全球關稅後，下一步將如何出招，是否會此時拋出風向球，引發立場高度關注之際，道瓊電子盤在現貨重挫後，24日展開跌深反彈行情，但在多空都難互越雷池下，多維持小紅的漲勢，標普在平盤附近震盪，那斯達克電子盤小漲約0.2%，但都無礙台指期夜盤在上半場的反彈氣勢。

其中，台積電期夜盤交易在晚間9點30分時，逼近2,000元大關，在1,995元、上漲20元附近遊走，電子期上漲0.40%、半導體期上漲約0.76%，中型100期貨指數上漲0.55%。

台股24日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲927點，收34,700點，其中，外資現貨買超627.3億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,480口至29,372口；投信買超56億元，自營商買超153.4億元，三大法人合計買超836.8億元。

市場專家建議，就技術面來說，24日台股開高走高、收長紅K棒，再創歷史新高，均線多頭排列、日KD指標年前50附近交叉向上後持續走揚，量價亦控制得宜，強攻化解前一日爆量留上影線疑慮，短多格局或將延續。