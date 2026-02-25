全民權證／勤誠 瞄準逾180天

勤誠（8210）供應A客戶的HGX機殼出貨量年增雙位數，GB機殼也年增。其他客戶部分，勤誠提升另一tier-1 CSP HGX機殼的訂單比重。而多家tier-1 CSP與企業客戶需求強勁將使勤誠GB機殼出貨大幅成長。此外，預估今(2026)年對美、中CSP的ASIC伺服器出貨量倍增。

勤誠今年有多項新機櫃專案，如次世代降噪櫃、電源櫃、ORW機櫃等。除了現有三家tier‑1 CSP客戶外，預期今年開始出貨多項機櫃專案給一新tier‑1 CSP，有利其未來切入該客戶機殼產品。隨出貨量與ASP較預期高，法人上修今年機櫃營收比重至14%。

權證券商建議，看好勤誠後市股價表現的投資人，建議利用價外15%以內、可操作天期180天以上的商品介入。（凱基證券提供）

