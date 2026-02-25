全民權證／世界 兩檔強強滾

台股昨（24）日勁揚大漲，再創歷史新高，半導體股居領漲地位。其中世界（5347）在市場買盤的力挺下，股價開高收高亮燈漲停，再次發動一波多頭攻勢，表現相當亮麗搶眼。

法人指出，儘管首季為世界的傳統淡季，但因客戶庫存處於健康水平，預期出貨將季增1~3%；全年則因地緣政治轉單、電源管理需求續增，年度成長目標與半導體晶圓代工產業成長性一致，朝雙位數目標邁進。

由於產能吃緊，世界年前已通知客戶，4月起將第二波全面調漲代工價格，調漲幅度為10~15%，法人預期有助毛利率進一步提升。權證發行商建議，看好世界先進後市表現的投資人，可挑選價內外15%內、距到期日超過四個月的相關認購權證進行布局。（群益金鼎證券提供）

