全民權證／川湖 選價內外15%

隨輝達（NVIDIA）GB系列機櫃出貨持續提升，Vera Rubin 也將逐步放量，法人看好AI伺服器滑軌大廠川湖（2059）首季營運將淡季不淡，今年營收可望逐季成長。

法人分析，受惠GB伺服器機櫃的強勁需求，後續還有Vera Rubin與ASIC AI伺服器的新機種推出，對川湖營運有正面助益。即使首季因工作天數較少，預期川湖營收仍可望持穩，處於年增態勢。大型雲端服務供應商（CSP）持續增加資本支出，今年GB系列出貨將上揚，ASIC AI伺服器晶片出貨預估年增逾50%，川湖在伺服器滑軌市場有優勢，營運展望正向。

權證發行商表示，看好川湖的投資人，可挑選價內外15%以內，有效天期120天以上的權證靈活操作參與個股行情。（元大證券提供）

