華通、啟碁 權證四檔有看頭

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
華通展覽一景。記者尹慧中／攝影
華通展覽一景。記者尹慧中／攝影

低軌衛星也是2026 MWC重要主軸，台鏈中的華通（2313）、啟碁（6285）受到太空衛星題材發酵，有機會為後續業績挹注更多貢獻，營運具想像空間。

隨著SpaceX通過FCC核准，使全球SpaceX衛星總數增至1.5萬，預期衛星布建逐漸完整，將帶動用戶穩健成長，同時V3訊號速度相較於V2快十倍，重量超過1,500公斤，將大幅提升PCB的規格及面積，產品有望在下半年出貨，法人預估今年衛星業務營收至年增30%的成長。華通保持天上衛星的市占率龍頭，2027年也預期維持30%的成長。

此外，華通上修資本支出，低軌衛星訂單持續放量，帶動HDI稼動率維持高檔。2027年預計伺服器及衛星產品占比將有望提升至40%以上，華通今年資本支出120~150億元，預計在台灣擴產以滿足資料中心跟低軌衛星的強勁需求，台灣廠新產能預計最快有望於第2季開出；泰國廠2期亦有望於第4季開始放量，今年產能新增至80萬平方呎，2026至2027年為資本支出高峰期。

啟碁低軌衛星主要客戶訂閱數去年持續成長，且總訂閱數高於預期，預期今年將持續維持高雙位數成長，帶動用戶終端產品出貨需求成長。

800G交換器預計7月開始進入量產階段，今年預計貢獻約5%營收，預期低軌衛星、交換器將成為主要成長動能。

啟碁於CES 2026展出自有品牌光學交換器，該產品消除傳統交換器中的光電轉換，可顯著降低逾95%能耗，2027年開始貢獻營收。目前已有北美CSP業者部署光學交換器於AI資料中心，將成為未來資料中心關鍵技術之一。

看好華通、啟碁後市的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期150天以上的權證靈活操作。

