光寶科 權證押逾四個月

「2026 MWC」即將於3月2日登場，太空衛星競賽成為焦點之一。其中，近年積極參與的光寶科（2301），被市場視為是搶攻國際訂單的台灣國家隊成員之一，重點開發AI、6G與低軌衛星相關應用。

今(2026)年MWC 2026主題為「The IQ Era（智慧時代）」，預計吸引來自205個國家逾2,900家廠商參展、超過10萬名專業觀展人次。特別值得關注的是，本屆MWC首次將太空科技升格為核心主題。

而今年MWC計有五大展覽主軸，分別為：AI×5G Advanced（5.5G）融合、低軌衛星與手機直連、端側AI、智慧眼鏡與穿戴裝置、企業AI與6G路線圖。台灣則以超過40家企業組成龐大出征陣容，大啖市場商機。

其中光寶科及其他重量級大廠以個別方式參展，展示相關最新的AI及通訊解決方案，並積極洽談國際訂單。法人認為，光寶科由於受惠產品規格穩定升級，加上產品組合持續優化，金馬年營運仍將持續成長，因而備受看好。

其中，光寶科特別聚焦雲端運算、光電半導體等高附加價值領域，新品如110 kW Power Shelf、Power Rack，及液冷系統進入放量階段，整體AI占比可超過25%，轉型為系統整合解決方案供應商成效漸顯，因此各法人多建議「買進」。

權證發行商建議，看好光寶科等「MWC概念股」後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%內、剩餘天數超過四個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。