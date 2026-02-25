聯發科、中磊 權證認購靚

今日主題 2026世界行動通訊大會（2026 MWC）3月將登場，今年主題為智慧時代，SpaceX與 Starlink高層將受邀演講，讓低軌衛星、衛星通訊等題材更受矚目。MWC相關概念股可望成為市場熱門題材，投資人可慎選相關權證操作，以小額資金參與行情。

2月的長假結束後，台股多頭走勢持續，3月即將迎來世界行動通訊大會（2026 MWC），以AI為主軸延伸到各運用層面，包括低軌衛星、衛星通訊等領域。MWC相關概念股包括聯發科（2454）、中磊（5388）等，相關權證可留意布局時機。

由於MWC是手機大廠發表年度旗艦機的熱門時段，聯發科將受惠非蘋陣營新機齊發。法人分析，雖然近來因為記憶體等零組件漲價，可能衝擊手機市場買氣，不過聯發科將透過策略性調整產品組合與定價來緩解衝擊。因地緣政治引發國家安全和低軌衛星題材，聯發科已將衛星非地面網路（NTN）定位為其6G戰略的基礎，積極投入5G／6G 衛星通訊研發、實驗與創新應用。

法人表示，推升聯發科股價近來表現的主因，還包括AI ASIC市場逐漸放大，將成為聯發科營收成長的重要動能。根據市調機構預測，2028年AI ASIC市場規模可望逾500億美元，聯發科耕耘已久，可望取得不錯的市占率，同時對營收貢獻也將明顯提升。

網通廠中磊此次在MWC，也將展示一系列連網解決方案，包括完整的端到端固網無線接入（FWA）架構，整合WiFi 8與光纖技術，在全系列客戶終端設備（CPE）導入開放軟體平台。以及應用於視覺邊緣運算（Edge AI）及NexAIr系列產品的AI智慧搜尋（AI Smart Search）等。

法人分析，中磊透過分散式接取設備（DAA），可使局端設備推近至用戶端，以減少訊號衰減與延遲，此產品單價與毛利高，有助於公司營收與獲利成長，預估占營收比重將逐步提高。產能規劃方面，除菲律賓廠為主要基地，墨西哥廠則因應北美市場需求，為未來兩年積極擴充的重點。

權證發行商表示，投資人若看好聯發科、中磊等MWC概念股後續表現，可以挑選價內外10%以內，有效天期四個月以上的權證入手，透過權證以小金搏大利。