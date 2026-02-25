期貨商論壇／黃金期 錢景看俏

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金示意圖。（路透）
黃金示意圖。（路透）

國際地緣政治風險升溫，避險資金再度大舉湧入貴金屬市場。23日黃金與白銀開盤直線拉升，盤中高見每盎司5,257.2美元，漲幅達2.3%，推升近期金價急漲的導火線，正是美國與伊朗的緊張局勢及關稅政策的不確定性。

美伊談判代表預計26日在日內瓦舉行會談，這被外界視為避免雙方爆發全面軍事衝突的「最後博弈」。

另一方面，美國最高法院裁定川普政府的大規模關稅政策「越權」，市場原以為貿易戰有望降溫，豈料川普隨即祭出其他更具完備法源的強硬反制，對全球全面加徵15%的進口關稅，隨後市場可能也將面臨232條款及301條款的反制，在這種朝令夕改、貿易戰恐面臨失控的總經環境下，資金加速逃離傳統金融資產，轉而將黃金視為對抗政策不確定的「保險」。

金價的強勢表態，不僅是短線的避險反射動作，在經歷近年頻繁的地緣危機後，各國政府與企業正將大宗商品市場的定價邏輯，從單純的「供需平衡」轉向「戰略防禦」，黃金每年新增供給極度穩定且缺乏彈性，這種因恐慌與防禦驅動的實體需求，將在更長時間內為金價提供堅實的底部支撐，而在後市保持樂觀的情況下，如果想輕鬆參與黃金的行情又不想承受波動過大的風險，可透過操作ETF，如期元大S&P黃金（00635U）。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

金價 關稅

延伸閱讀

民主黨參議員提案 要求聯邦180天內退關稅並付利息

鄭麗君：美最高法院判決不涉232條款 我方最優惠待遇不變

川普新關稅上路 鄭麗君：持續向美方爭取最佳待遇

川普祭15%臨時關稅…金價漲不停 比特幣重摔

相關新聞

台指期 多頭信心匯聚

台股昨（24）日呈開高走高格局，台積電盤中以1,975元改寫新天價，太陽能、光通訊、PCB等族群皆強勢表態，終場指數上漲...

期貨商論壇／黃金期 錢景看俏

國際地緣政治風險升溫，避險資金再度大舉湧入貴金屬市場。23日黃金與白銀開盤直線拉升，盤中高見每盎司5,257.2美元，漲...

期貨商論壇／穩懋期 蓄勢上攻

穩懋（3105）去年第4季營收季增7%、年增29%，整體受惠產品組合優化及轉投資大陸客戶利益貢獻，稅後純益10.2億元，...

聯發科、中磊 權證認購靚

2026世界行動通訊大會（2026 MWC）3月將登場，今年主題為智慧時代，SpaceX與 Starlink高層將受邀演講，讓低軌衛星、衛星通訊等題材更受矚目。MWC相關概念股可望成為市場熱門題材，投資人可慎選相關權證操作，以小額資金參與行情。

華通、啟碁 權證四檔有看頭

低軌衛星也是2026 MWC重要主軸，台鏈中的華通（2313）、啟碁（6285）受到太空衛星題材發酵，有機會為後續業績挹...

光寶科 權證押逾四個月

「2026 MWC」即將於3月2日登場，太空衛星競賽成為焦點之一。其中，近年積極參與的光寶科（2301），被市場視為是搶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。