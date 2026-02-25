期貨商論壇／黃金期 錢景看俏

國際地緣政治風險升溫，避險資金再度大舉湧入貴金屬市場。23日黃金與白銀開盤直線拉升，盤中高見每盎司5,257.2美元，漲幅達2.3%，推升近期金價急漲的導火線，正是美國與伊朗的緊張局勢及關稅政策的不確定性。

美伊談判代表預計26日在日內瓦舉行會談，這被外界視為避免雙方爆發全面軍事衝突的「最後博弈」。

另一方面，美國最高法院裁定川普政府的大規模關稅政策「越權」，市場原以為貿易戰有望降溫，豈料川普隨即祭出其他更具完備法源的強硬反制，對全球全面加徵15%的進口關稅，隨後市場可能也將面臨232條款及301條款的反制，在這種朝令夕改、貿易戰恐面臨失控的總經環境下，資金加速逃離傳統金融資產，轉而將黃金視為對抗政策不確定的「保險」。

金價的強勢表態，不僅是短線的避險反射動作，在經歷近年頻繁的地緣危機後，各國政府與企業正將大宗商品市場的定價邏輯，從單純的「供需平衡」轉向「戰略防禦」，黃金每年新增供給極度穩定且缺乏彈性，這種因恐慌與防禦驅動的實體需求，將在更長時間內為金價提供堅實的底部支撐，而在後市保持樂觀的情況下，如果想輕鬆參與黃金的行情又不想承受波動過大的風險，可透過操作ETF，如期元大S&P黃金（00635U）。（永豐期貨提供）

