期貨商論壇／穩懋期 蓄勢上攻

穩懋（3105）去年第4季營收季增7%、年增29%，整體受惠產品組合優化及轉投資大陸客戶利益貢獻，稅後純益10.2億元，單季毛利率創下近四年單季新高。然今年第1季為傳統出貨淡季，加上農曆年工作日數減少影響，營收預估可能下滑7%~9%，僅Cellular PA業務將成長。

穩懋在光通訊領域與多間一級客戶合作，VCSEL已於2025年進入量產，PD產品進入最終驗證階段，預計4月開始出貨給美系網通晶片大廠，為2026年光通訊主要營收貢獻來源。

穩懋具備充足的epi前段與晶片製成產能，並計畫追加CW雷射所需的顯影設備，考量整體市場對高功率、高速雷射晶片需求強勁、供需缺口緊俏，當前CW、EML雷射仍處於驗證階段，預期2027年進入量產，帶動發射端LD成為光通訊主要成長動能。

穩懋期貨自去年11月上旬完成築底，並放量突破低檔整理區間後，盤勢轉為多頭走勢，指數沿著月均線支撐震盪走升，穩居所有均線之上，且均線呈現多頭排列，波段低點與高點同步墊高，趨勢性上攻結構明確。

近期帶量長紅突破並創波段新高，顯示多方動能持續增溫、攻勢強勁。搭配基本面方面，隨AI光通訊貢獻逐步提升、衛星拉貨動能逐步發酵，因此，建議樂觀看待穩懋期貨後市。（國票期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）