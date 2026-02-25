台指期 多頭信心匯聚

台股昨（24）日呈開高走高格局，台積電（2330）盤中以1,975元改寫新天價，太陽能、光通訊、PCB等族群皆強勢表態，終場指數上漲927點、收在34,700.82點，創下史上第二大收盤漲點。台指期也不遑多讓，上漲856點收在34,827點，正價差為126.18點，顯示市場對後市多頭仍具信心。

籌碼面部分，三大法人買超836.8億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,621口至3,433口，其中外資淨空單減少1,480口至29,372口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,167口至1,362口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼呈現樂觀，賣權OI大於買權OI差距為2.4萬餘口，賣權OI增量轉作大於買權。周選方面，賣權OI增量積極大增，目前選擇權多方呈現表態。

元富期貨認為，在電子權值股的領軍下，台指期24日一路走高，再度創下歷史新高，終場以紅K棒作收。目前站穩在短、中、長期均線之上，且所有均線皆呈現向上走升，因此在跌破下方月線支撐以前，指數震盪過後仍有高點可以期待。

永豐期貨指出，24日選擇權未平倉量部分，2月第四周周三結算的大量區買權OI落在35,000點，賣權最大OI落在32,300點，月買權最大OI落在35,200點，月賣權最大OI落在31,900點；全月份未平倉量put／call ratio值由1.5上升至1.76，VIX指數下降1.09至26.29，外資台指期買權淨金額4.18億元、賣權淨金額0.28億元，整體選擇權籌碼面偏多。

整體來說，24日期現貨維持正價差，也顯示市場對後續仍有延續期待，在實體AI真正大規模商轉、產業紅利全面反映前，台灣硬體鏈還有空間，多頭趨勢沒有改變，只是節奏會加快、震盪會放大。

群益期貨表示，24日外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選樂觀布局，整體籌碼面呈現樂觀；技術面上，台股W多方型態後持續創高，目前各均線多頭排列不變，短線仍以樂觀看待。