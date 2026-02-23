關稅陰霾衝擊…美股電子盤走跌 台指期夜盤34,100多空拉鋸

台指期夜盤23日開盤後，受美股電子盤走跌拖累，以33,957點、下跌14點開出後，隨即在低接買盤進場中，一路上衝，最高來到34,206點、上漲235點，但受到美國總統川普的關稅政策不確定衝擊 美股電子盤跌勢擴大下，漲勢開始收斂，截至晚間9點30分左右，指數約在34,105點、約上漲134點附近遊走。

23日美股電子盤焦點，在於美國最高法院裁定對等關稅違憲後，川普政府立即祭出15%全球新關稅無縫銜接，川普關稅政策的不確定性，再加上中東緊張情勢未解，市場對未來發展愈加悲觀中，布蘭特原油、WTI西德州原油價格持續反彈，分別站上71美元、66.5美元關卡，黃金雖拉回修正，但仍維持在5,180美元之上，美國10年期公債殖利率下跌中，壓抑台指期夜盤走勢。

其中，台積電期夜盤交易在晚間9點30分時，在1,925元、上漲10元附近遊走，電子期上漲0.18%、半導體期上漲約1.98%，中型100期貨指數上漲0.36%。

台股23日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲167點，收33,773點，其中，外資現貨買超83.5億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加3,187口至30,852口；投信賣超20.2億元，自營商賣超114.7億元，三大法人合計賣超51.4億元。

市場專家建議，就技術面來說，23日台股馬年開紅盤日，延續農曆封關前創高走勢，儘管美國川普總統祭出122條款關稅，由於122條款課徵的15%稅率與台灣原先協議（ART）的稅率接近，關稅不確定性因素可望降低；另一方面，23日盤勢爆出逾9,000億元大量、且帶有長上影線，技術面雖有逢高出貨疑慮，接下來只要守住大量低點33,663點，短線仍可維持驚驚漲創高格局。