快訊

明起多波鋒面快閃晴雨涼暖交替 吳德榮：228連假降雨擴大

獨／打瘦瘦針釀眼出血？ 醫揭62歲男左眼「全黑」：幾近失明

全民權證／台達電 兩檔火紅

經濟日報／ 記者何佩儒整理

台達電（2308）因AI伺服器電源訂單強勁，法人看好在產品組合優化帶動下，預估台達電第1季毛利率、營業利益率將持續提升，全年AI伺服器電源營收可望倍增，後市營運依然可期。

法人分析，台達電主要成長動能來自AI伺服器電源，受惠輝達的Vera Rubin預計採用12~18kW電源供應器（PSU），相較GB200／GB300，每機價值含量提升。

其次，AWS預計第2季開始採用48V電源，加上400V DC 及800V DC電源櫃可望從下半年貢獻營收。液冷部分，法人預估台達電今年該項營收仍將有逾50%的年增率。

權證發行商表示，看好台達電的投資人，可挑選價內外10%以內，有效天期四個月以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。

（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

台達電 營收 伺服器

延伸閱讀

馬年紅盤「衝高壓尾」原因曝！自營商狠抽114億元 三大法人賣超51億元

馬年開紅盤獲利了結賣壓出籠 台股以33773點作收、漲167點

輝達恐陷財報魔咒？華爾街憂：成績再好 股價也難漲

台達電、友達 認購聚光

相關新聞

期交所：今年挑戰4億口

台灣期貨交易所昨（23）日舉行新春團拜，董事長吳自心喊出今年期貨市場持續挑戰「4億口」的目標；期貨公會理事長詹正恩也樂觀...

多檔保證金調整

期交所因應今年春節長假結束，昨（23）日公告回調台股期貨（TX）等25檔股價指數類契約、美元兌日圓期貨（XJF）等六檔匯...

期貨商論壇／台積期 錢途光明

台積電（2330）4、5奈米客戶群逐步朝導入3奈米邁進，使3奈米訂單塞爆，推升產品均價走揚，預估今年3奈米單季營收占比，...

期貨商論壇／黃金期 避險優選

全球大宗商品市場再度捲入風暴核心，國際金價在經歷2月初因聯準會人事異動引發的劇烈震盪後，近期受川普政府關稅政策與地緣政治...

穩懋、中砂 認購火熱

台股金馬年新春開紅盤，盤面多頭士氣如虹。其中穩懋（3105）、中砂（1560）等在各項利多激勵下，股價紛紛強鎖漲停，表現...

國巨、華新科 押價內外5%

受惠被動元件大廠村田表示，最先進MLCC產品詢問量已達產能兩倍，三星電機也因產能滿載，擬自4月起調漲MLCC報價，推升被...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。