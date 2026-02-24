國巨、華新科 押價內外5%

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照

受惠被動元件大廠村田表示，最先進MLCC產品詢問量已達產能兩倍，三星電機也因產能滿載，擬自4月起調漲MLCC報價，推升被動元件族群昨（23）日成為台股亮點，包括國巨*（2327）、華新科（2492）亮燈漲停，相關權證也備受矚目。

法人認為，AI應用將持續推升國巨*利基型產品稼動率與平均產品單價（ASP），首季有望淡季不淡，營收及獲利將保持年增。下半年則在資料中心與電源升級的新訂單帶動下，有利評價向上。尤其台灣被動元件產業在指標廠具有定價能力，村田稍早也提到，每日平均產能利用率已達 90~95%，尤其至2030年的伺服器電容需求，將以30%的年複合成長率成長，在訂單可能外溢下，台灣供應鏈將因此受惠。

隨著大型雲端服務供應商（CSP）持續上修資本支出，擴建AI資料中心，帶動高階MLCC需求快速攀升。法人看好資料中心對被動元件需求量持續放大，例如新一代AI晶片對高階MLCC需求量較傳統產品呈現倍增，國巨*的被動元件產品在資料中心的多元性與滲透性具有優勢，將持續提升稼動率。

華新科同樣受惠AI伺服器拉貨強勁，帶動高階電容、電阻出貨，也推升AI相關產品占華新科營收比重持續拉升。法人認為，在新產品、新規格出貨，將進一步推升華新科稼動率。國際被動元件大廠高階產能排擠中低階產品，正帶動MLCC價格醞釀新一波上行循環。

權證發行商表示，投資人若看好國巨*、華新科後續表現，可以挑選價內外5%以內，有效天期60天以上的權證介入。

被動元件 華新科 AI

