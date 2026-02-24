快訊

明起多波鋒面快閃晴雨涼暖交替 吳德榮：228連假降雨擴大

獨／打瘦瘦針釀眼出血？ 醫揭62歲男左眼「全黑」：幾近失明

日月光、南電 四檔活跳跳

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

人工智慧（AI）題材延燒，相關供應鏈百花齊放。法人看好獲外資青睞且基本面獲利穩健的個股，包括日月光（3711）、南電（8046）等行情動能十足，成為台股布局新熱點。

觀察2月以來外資法人發布的最新報告中，獲得「優於大盤」及「買進」評等，加上元月營收穩健、今年來三大法人買超千張以上、且股價漲幅達雙位數的個股，包括：日月光投控、南電、力積電、聯發科、台達電、鴻勁等，皆有望成為追捧焦點。

日月光今年來兩度獲得美系外資證券調升目標價，1月初先由228元升至308元、近期再調升至338元，主要看好日月光高階先進封裝業務（LEAP）營收後市可期；此外，強勁的資本支出將支撐未來成長，日月光2026年資本支出將較2025年增加15億美元，達70億美元，擴產計畫積極，可見台灣封測（OSAT）業者正全力擴充產能，以因應強勁需求。

南電方面，統計截至23日，股價今年來漲89.8%。值得注意的是，美系外資證券近日將南電投資評等一舉連升兩級至「買進」，預期南電2026、2027年復甦動能可望延續，每股純益（EPS）預估分別大幅上調47%與72%。成長動能主要來自兩大面向：一是網通與伺服器客戶需求回溫；二是AI ASIC需求外溢效應發酵，帶動高階載板接單動能回升。

權證發行商建議，看好日月光、南電後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數超過120天等相關認購權證進行布局。

日月光 外資 資本支出

延伸閱讀

ABF明年將供給短缺 大摩估這二檔獲利將倍增、大升目標價

全民權證／日月光 兩檔有戲

南電、台燿 權證挑中長天期

光聯1月合併營收月增3.7% 南電減5.1%

相關新聞

期交所：今年挑戰4億口

台灣期貨交易所昨（23）日舉行新春團拜，董事長吳自心喊出今年期貨市場持續挑戰「4億口」的目標；期貨公會理事長詹正恩也樂觀...

多檔保證金調整

期交所因應今年春節長假結束，昨（23）日公告回調台股期貨（TX）等25檔股價指數類契約、美元兌日圓期貨（XJF）等六檔匯...

期貨商論壇／台積期 錢途光明

台積電（2330）4、5奈米客戶群逐步朝導入3奈米邁進，使3奈米訂單塞爆，推升產品均價走揚，預估今年3奈米單季營收占比，...

期貨商論壇／黃金期 避險優選

全球大宗商品市場再度捲入風暴核心，國際金價在經歷2月初因聯準會人事異動引發的劇烈震盪後，近期受川普政府關稅政策與地緣政治...

穩懋、中砂 認購火熱

台股金馬年新春開紅盤，盤面多頭士氣如虹。其中穩懋（3105）、中砂（1560）等在各項利多激勵下，股價紛紛強鎖漲停，表現...

國巨、華新科 押價內外5%

受惠被動元件大廠村田表示，最先進MLCC產品詢問量已達產能兩倍，三星電機也因產能滿載，擬自4月起調漲MLCC報價，推升被...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。