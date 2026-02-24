穩懋、中砂 認購火熱

台股金馬年新春開紅盤，盤面多頭士氣如虹。其中穩懋（3105）、中砂（1560）等在各項利多激勵下，股價紛紛強鎖漲停，表現搶眼。這些「利多紛呈股」預期將持續吸引買盤簇擁，使股價「策馬奔騰」。

砷化鎵代工大廠穩懋，今年營運展望樂觀，雖然手機領域將因記憶體緊缺而可能衰退，但隨5G滲透率持續提升、WiFi業務也受惠WiFi 6、WiFi 7滲透率爬升、加上低軌衛星與AI躍居成長動能，使今年營運仍持續看好。

此外，美國國防新銳Shield AI引進美軍現役平台，助力台灣建立無人機蜂群作戰能力，法人解析穩懋將成為受惠廠商之一，加上入選「2026年標普全球永續年鑑」成員，吸引買盤大舉點火，拉動昨（23）日股價亮燈強鎖漲停。

中砂方面，摩根大通（小摩）指出，受惠來自台積電新增先進製程產能、及多家新客戶訂單增加所帶動的鑽石碟需求轉強，加上HBM載板晶圓表現穩健，今年毛利率加速上行的動能可望延續。

小摩預估中砂2025至2027年毛利率自32.5%、36.6%、38.1%上修至33%、37.2%、38.7%，今年每股純益（EPS）將逐季增長，全年上看13.85元，大賺超過一個資本額，年增率達50.22%，因此大升目標價至500元。

法人指出，這些「利多紛呈股」由於通常具有題材面與基本面，往往吸引買盤力挺，帶動股價走強，因而常常又兼具技術面與籌碼面，在三大優勢共振下，股價往往能走出一波多頭攻勢，成為市場矚目的焦點。

權證發行商建議，看好穩懋、中砂等後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%內、剩餘天數超過100天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。