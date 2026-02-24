快訊

明起多波鋒面快閃晴雨涼暖交替 吳德榮：228連假降雨擴大

獨／打瘦瘦針釀眼出血？ 醫揭62歲男左眼「全黑」：幾近失明

期貨商論壇／台積期 錢途光明

經濟日報／ 記者周克威整理
台積電。 美聯社
台積電。 美聯社

台積電（2330）4、5奈米客戶群逐步朝導入3奈米邁進，使3奈米訂單塞爆，推升產品均價走揚，預估今年3奈米單季營收占比，將首度超越5奈米，全年貢獻台積電逾兆元營收，背後關鍵驅動力即是AI加速器相關應用。

受惠AI加速器、高效能運算（HPC）客戶拉貨動能強勁，台積電1月營收首度飛越4,000億元大關，達4,012.5億元，創歷史新高，月增19.7%、年增36.8%。

針對今年第1季的營運展望，受惠於強勁的先進製程需求，台積電預估全季營收將達到346億美元到358億美元間，以中間值計算，季增4%、年增38%。台積電財測以新台幣兌美元匯率31.6元計算，約新台幣1兆933.6億元到1兆1,312.8億元，預計再創單季新高，單季毛利率目標63%~65%，營業利益率目標54%~56%，單季營收將再創高，毛利率與營益率也可望持續季成長。

隨著台積電股價持續刷新歷史新高，許多人將目光改轉往有「小台積」之稱的富邦科技（0052）。隨著投資人投入富邦科技，將有助進一步推升台積電股價走勢，可以留意台積電期（CDF）做相關操作。（群益期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台積電 營收

延伸閱讀

金馬年首周22檔台股ETF除息 有4檔年化配息率逾10%

0056與台積電（2330）定期定額買進…真星華：迎接三月00919與00878配息

00891於26日除息！專家看好重倉台積、聯發科：TPU純度最高、今年迎利多

馬年開紅盤獲利了結賣壓出籠 台股以33773點作收、漲167點

相關新聞

期交所：今年挑戰4億口

台灣期貨交易所昨（23）日舉行新春團拜，董事長吳自心喊出今年期貨市場持續挑戰「4億口」的目標；期貨公會理事長詹正恩也樂觀...

多檔保證金調整

期交所因應今年春節長假結束，昨（23）日公告回調台股期貨（TX）等25檔股價指數類契約、美元兌日圓期貨（XJF）等六檔匯...

期貨商論壇／台積期 錢途光明

台積電（2330）4、5奈米客戶群逐步朝導入3奈米邁進，使3奈米訂單塞爆，推升產品均價走揚，預估今年3奈米單季營收占比，...

期貨商論壇／黃金期 避險優選

全球大宗商品市場再度捲入風暴核心，國際金價在經歷2月初因聯準會人事異動引發的劇烈震盪後，近期受川普政府關稅政策與地緣政治...

穩懋、中砂 認購火熱

台股金馬年新春開紅盤，盤面多頭士氣如虹。其中穩懋（3105）、中砂（1560）等在各項利多激勵下，股價紛紛強鎖漲停，表現...

國巨、華新科 押價內外5%

受惠被動元件大廠村田表示，最先進MLCC產品詢問量已達產能兩倍，三星電機也因產能滿載，擬自4月起調漲MLCC報價，推升被...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。