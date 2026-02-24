期貨商論壇／黃金期 避險優選

快訊

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金示意圖。（路透）

全球大宗商品市場再度捲入風暴核心，國際金價在經歷2月初因聯準會人事異動引發的劇烈震盪後，近期受川普政府關稅政策與地緣政治緊張局勢推升，紐約黃金期貨於月線附近止穩回升。對於市場而言，黃金商品已不僅是傳統的避險資產，更成為對沖貨幣信用與貿易戰爭的核心配置。

近日金價重返攻勢的主要動能，來自於全球貿易環境劇變。隨美國最高法院判決川普關稅政策違憲，導致川普轉而啟動「臨時進口附加費」，針對多項進口商品課徵15%關稅，為期最長為150天，此舉使原本已趨明朗的貿易政策再添變數，後續全球貿易恐再次進入艱難談判期。此外，地緣政治風險的急劇升溫成為支撐金價的另一大支柱。中東地區局勢再度緊繃，不僅推升原油等大宗商品的波動性，更強化了場對避險資產的需求。當國際政局同樣陷入不確定性時，黃金的避險溢價將被重新定義。

總體而言，金價在美國關稅紛擾、中東風險隱憂等多重題材的帶動下，長多架構有望延續。可參考台灣期貨交易所推出的「黃金期貨契約」與「台幣黃金期貨契約」。（統一期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

