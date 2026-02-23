2月電子期、金融期齊漲

台北股市今天上漲167.55點，收33773.26點。2月電子期收2082.6點，上漲1.6點，正價差5.68點；2月金融期收2560點，上漲59點，逆價差3.99點。

2月電子期以2082.6點作收，上漲1.6點，成交159口。3月電子期以2088點作收，下跌0.55點，成交439口。

電子現貨以2076.92點作收，上漲1.97點；2月電子期貨與現貨相較，正價差5.68點。

2月金融期以2560點作收，上漲59點，成交238口。3月金融期以2579.4點作收，上漲63點，成交306口。

金融現貨以2563.99點作收，上漲67.56點；2月金融期貨與現貨相較，逆價差3.99點。實際收盤價以期交所公告為準。