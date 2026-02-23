2月電子期、金融期齊漲
台北股市今天上漲167.55點，收33773.26點。2月電子期收2082.6點，上漲1.6點，正價差5.68點；2月金融期收2560點，上漲59點，逆價差3.99點。
2月電子期以2082.6點作收，上漲1.6點，成交159口。3月電子期以2088點作收，下跌0.55點，成交439口。
電子現貨以2076.92點作收，上漲1.97點；2月電子期貨與現貨相較，正價差5.68點。
2月金融期以2560點作收，上漲59點，成交238口。3月金融期以2579.4點作收，上漲63點，成交306口。
金融現貨以2563.99點作收，上漲67.56點；2月金融期貨與現貨相較，逆價差3.99點。實際收盤價以期交所公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。