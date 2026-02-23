2月台股期指漲154點

快訊

中央社／ 台北23日電

台北股市今天終場漲167.55點，收33773.26點。2月台指期以33840點作收，上漲154點，與現貨相較，正價差66.74點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，2月期貨33686點、3月期貨33838點。

台股今天終場漲167.55點，收33773.26點，成交金額新台幣9020.81億元。

2月台指期貨以33840點作收，漲154點，成交3萬7030口；3月期貨以33961點作收，漲123點，成交5萬5041口。實際收盤價格以期交所公告為準。

期交所新春揭好兆頭！目標續拚四億口、理事長樂觀喊五億口

台灣期貨交易所23日舉行新春團拜，董事長吳自心喊出今年期貨市場持續挑戰「四億口」的目標；期貨公會理事長詹正恩也樂觀響應，...

期貨商論壇／半導體30期 看俏

AI晶片需求持續火熱與台積電營運數據亮眼，半導體30期貨於農曆年前重回短多格局，儘管指數臨近1月底前波高點，仍有漲多修正...

期貨商論壇／黃金期 靈活操作

1月底時由於受到全球政經局勢變動，包含美國聯準會主席人選、美元強弱勢變化、短線投機風氣盛行等因素影響，導致貴金屬類商品出...

台指期 站穩漲升軌道

台股在春節封關休市期間，雖國際股市漲跌不一，但在台積電ADR反彈逾2%中，市場看看好今（23）日開紅盤走勢下，台指期也將...

長榮航太、龍德 四檔夯

2026年一開始就有多項地緣政治風險事件，再次佐證國防產業將是今年重要的投資主軸。權證發行商指出，看好長榮航太（2645...

精測、博智 押寶100天期

精測（6510）與博智（8155）今（2026）年營運發展仍看好。權證發行商表示，看好兩家公司後市股價表現仍偏多的投資人...

