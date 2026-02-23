快訊

期交所新春揭好兆頭！目標續拚四億口、理事長樂觀喊五億口

經濟日報／ 記者周克威崔馨方／即時報導
台灣期貨交易所23日舉行新春團拜。崔馨方／攝影

台灣期貨交易所23日舉行新春團拜，董事長吳自心喊出今年期貨市場持續挑戰「四億口」的目標；期貨公會理事長詹正恩也樂觀響應，一度直呼「不只四億口！五億口！」，期許在市場動能延續下，成交量再創新高，為新春揭開好兆頭。

台灣期貨交易所董事長吳自心表示，現貨市場已穩健站上三萬點，期盼期貨市場則朝今年能達成期盼已久「四億口」的目標邁進，為市場注入更多動能，也獻上「新春快樂、馬上發財」的祝福，期許穩健向前。

期貨公會理事長詹正恩分享，自己與期交所與期貨業淵源深厚，並笑稱「回家真好」，從民國80幾年籌備以來，一路見證期貨產業成長，如今更肩負理事長重任。同時，特別感謝期交所過去一年對期貨公會及相關業務的幫忙與支援。

他強調，隨著市場動能延續，呈如董事長吳自心所言，未來一年挑戰四億口成交量並非難事、期貨業績可望持續蒸蒸日上，直呼「在大家努力之下，四億口非常簡單！」、更樂觀大喊「不只四億口！五億口！」，全場同仁掌聲如雷，氣氛活躍。

