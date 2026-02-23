期貨商論壇／黃金期 靈活操作

1月底時由於受到全球政經局勢變動，包含美國聯準會主席人選、美元強弱勢變化、短線投機風氣盛行等因素影響，導致貴金屬類商品出現大幅回檔，黃金跌幅超過12%，白銀更是重挫26%。一時之間市場人心惶惶，所幸之後金價回穩，沿著月線緩步走升，回復多頭走勢。

從籌碼面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金持有量從1月28日的高鋒1,089.9公噸，稍有減少但降幅不多，顯示買方仍有十足信心繼續持倉在市。此外中國人民銀行繼續加碼買進黃金，為連續第15個月增持黃金。其他各國央行也是維持購買以增加黃金的儲備量。

並且貿易戰、地緣衝突與美國政治不確定性的背景下，黃金仍體現出風險對沖的核心需求，總結而言，黃金市場仍有長線買盤需求的現象。

從技術面來看，一路走揚的金價屢屢創下歷史新高，雖然經歷了1月底的市場大幅調整，跌破月線並回測季線支撐，但在低接買盤進場後並未出現進一步下跌的情形，價格迅速站回月線，指標KD同步翻多，黃金價格仍維持多頭走勢。

黃金有多元化的交易方式，期貨方面，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合投資人的交易習性並同步全球市場的動態，是投資黃金有利的方式。（華南期貨提供、記者周克威整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）