快訊

台美貿易協定恐生變？總統今與五院茶敘 川普全球15%關稅成焦點

期貨商論壇／黃金期 靈活操作

經濟日報／ 記者周克威整理

1月底時由於受到全球政經局勢變動，包含美國聯準會主席人選、美元強弱勢變化、短線投機風氣盛行等因素影響，導致貴金屬類商品出現大幅回檔，黃金跌幅超過12%，白銀更是重挫26%。一時之間市場人心惶惶，所幸之後金價回穩，沿著月線緩步走升，回復多頭走勢。

從籌碼面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金持有量從1月28日的高鋒1,089.9公噸，稍有減少但降幅不多，顯示買方仍有十足信心繼續持倉在市。此外中國人民銀行繼續加碼買進黃金，為連續第15個月增持黃金。其他各國央行也是維持購買以增加黃金的儲備量。

並且貿易戰、地緣衝突與美國政治不確定性的背景下，黃金仍體現出風險對沖的核心需求，總結而言，黃金市場仍有長線買盤需求的現象。

從技術面來看，一路走揚的金價屢屢創下歷史新高，雖然經歷了1月底的市場大幅調整，跌破月線並回測季線支撐，但在低接買盤進場後並未出現進一步下跌的情形，價格迅速站回月線，指標KD同步翻多，黃金價格仍維持多頭走勢。

黃金有多元化的交易方式，期貨方面，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合投資人的交易習性並同步全球市場的動態，是投資黃金有利的方式。（華南期貨提供、記者周克威整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台灣期貨交易所 市場 美國聯準會

延伸閱讀

港金所夥阿里集團 建貴金屬交易平台

咖啡買1送1、炸雞免費吃！2026馬年開工「超商.手搖.速食優惠」懶人包 銅板價補元氣、滿額抽10萬黃金

抽出中下籤「龍虎相交在門前 黃金忽然變成鐵」朝天宮國運籤示警

「黃金美甲」成陸年輕人過年新寵 上萬金飾剪碎貼指尖更有儀式感

相關新聞

期貨商論壇／半導體30期 看俏

AI晶片需求持續火熱與台積電營運數據亮眼，半導體30期貨於農曆年前重回短多格局，儘管指數臨近1月底前波高點，仍有漲多修正...

期貨商論壇／黃金期 靈活操作

1月底時由於受到全球政經局勢變動，包含美國聯準會主席人選、美元強弱勢變化、短線投機風氣盛行等因素影響，導致貴金屬類商品出...

台指期 站穩漲升軌道

台股在春節封關休市期間，雖國際股市漲跌不一，但在台積電ADR反彈逾2%中，市場看看好今（23）日開紅盤走勢下，台指期也將...

最牛一輪／台積利多 兆豐59拉風

台積電（2330）被華爾街頂尖分析師，普遍給予了「強力買進」評級，預測在強勁需求和技術領先優勢的帶動下，未來12個月的A...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。