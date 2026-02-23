快訊

台美貿易協定恐生變？總統今與五院茶敘 川普全球15%關稅成焦點

期貨商論壇／半導體30期 看俏

經濟日報／ 記者周克威整理

AI晶片需求持續火熱與台積電營運數據亮眼，半導體30期貨於農曆年前重回短多格局，儘管指數臨近1月底前波高點，仍有漲多修正疑慮，但多數機構法人認為黃仁勳開金口，直言AI產業基建還有至少七到八年的擴張，算力需求只會持續攀升，整體產業鏈熱度不減，若台積電單月營收續發威，半導體30期貨後市仍具上檔空間。

台積電元月營收4,012.5億元，年增36.8%，創歷年同期新高，反映先進製程訂單滿載。投資人聚焦3奈米與2奈米的AI高性能運算晶片需求火熱。台積電在台灣的高階製程晶片已供應不暇，日前董事長魏哲家訪日相高市早苗，積極評估熊本二廠提前導入3奈米製程，此舉不僅被視為分散地緣風險，也能藉機強化台日半導體供應鏈合作。

技術面來看，半導體30期貨2月初面臨高檔技術性修正，此後跌至月線附近打出長下影線，賣壓暫獲化解。觀察月線為過去幾次低接買盤相對願意進駐的位置，加上外資於農曆年前當周有單日500億買超動作，真金白銀應能有效在指數高檔續帶動投資人追價意願。

歷史數據顯示，加權指數於農曆年後20個交易日勝率約七成附近，農曆年後半導體30指數仍有望在基本面與歷史數據參考下延續偏多走勢，投資人可適度掌握年後旺季行情。（凱基期貨提供、記者周克威整理）

