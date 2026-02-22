台指期 站穩漲升軌道

台股在春節封關休市期間，雖國際股市漲跌不一，但在台積電（2330）ADR反彈逾2%中，市場看看好今（23）日開紅盤走勢下，台指期也將再次站穩漲升軌道。期貨商表示，台指期站穩在短、中、長期均線之上，且所有均線皆呈現上揚，在跌破下方月線支撐前，指數有望再創新高。

在蛇年封關日的期貨市場方面，台指期以33,691點作收，正價差為85.29點，三大法人買超578.2億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,150口至621口，其中外資淨空單增加2,781口至27,665口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少24口至40口。

其中，封關當天的自營商選擇權淨部位，並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼呈現樂觀，賣權OI大於買權OI差距為6.6萬餘口，賣權OI增量積極大增。周選方面，買權賣權OI增量皆為不足，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨表示，在封關日時，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月選樂觀布局，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，目前台積電領漲台股態勢不變，短線待開紅盤量能回升後，大盤將隨量能放大，加速走揚幅度。

元富期貨認為，在封關日時，台指期開高走高，終場以紅K棒作收，指數站穩在短、中、長期均線之上，且所有均線皆呈現上揚，在跌破下方月線支撐前，指數有望再創新高。

整體來說，台股在封關日前的成交量能持續收斂，市場追價意願並不積極，意味散戶對於長假期間可能出現的國際變數仍存有戒心，主動降低槓桿部位以控制風險，從籌碼角度來看，排除了過度擁擠的短線浮額，使得指數在輕籌碼結構下，更容易維持高檔震盪、甚至在開紅盤日延續反彈趨勢。