全民權證／穩懋 瞄準價外5%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

穩懋（3105）2025年第4季受惠產品組合優化，加上Cellular業務打破淡季慣例，營收及獲利皆優於市場預期。展望2026年第1季，受傳統淡季與廠區歲修影響，預期營收將高個位數下滑，且Cellular為唯一成長業務，產品組合轉差，毛利率可能下滑。

雷射部分，50G VCSEL已量產，CW Laser正進行驗證。2026年資料中心業務營收有望翻倍成長。隨AI資料中心受惠1.6T升級及低軌衛星往更高頻段發展，憑藉化合物半導體製程優勢及全球最大的產能規模，已在高頻與光電技術上取得量產實績與客戶合作。

權證券商建議，可利用價外5%左右、可操作天期150天以上的商品介入。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

營收 權證

