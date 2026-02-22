全民權證／華航 選逾四個月

華航（2610）1月營收177.9億元，月減5.3%、年減7.7%；其中，客運營收月持平、年減14%至108億元，適逢跨年與寒假，部分航線如東京、首爾、紐澳等航點載客率逾九成；貨運營收月減16%、年增2%至54億元，北美東岸氣候因素略微影響航班，農曆春節後AI、半導體及網通設備等空運主力貨源需求持續增強。

今年第1季為貨運淡季．但客運過年旺季、3月日本棒球經典賽熱潮挹注，可望提升市場預估營收；第2季票價恐回落。華航客貨運量穩健，但區域航線競爭激烈，有三至五架新機交付提高不利獲利表現。

