精測、博智 押寶100天期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

精測（6510）與博智（8155）今（2026）年營運發展仍看好。權證發行商表示，看好兩家公司後市股價表現仍偏多的投資人，可挑較價內外10%內、距到期日超過100天的認購權證操作。

雖手機AP業務進入傳統淡季，惟HPC測試介面版將開始起量，法人預期精測今年第1季營收可望季增7%左右。精測近期客戶需求強勁，將以去瓶頸方式擴建產能或是租賃廠房因應，目前產能將增加20%~30%，未來設備持續移入，預估2027年第2季產能將較2025年第3季翻倍。

展望2026年，HPC業務將為精測主要成長動能，因為美系AI GPU測試介面板滲透率較去年提升，成為主要供應商；另有多項ASIC、DRAM潛在專案持續進行中，有望挹注2027年營運動能。

博智今年1月營收5.18億元，月增1.8％，年增48.3％，連續創單月歷史新高。展望今年第1季接單狀況佳、受惠新產能全數到位， 今年營收以5億元為基礎向上增加的機率大。

展望2026年GPU、ASIC等AI伺服器出貨動能不減；下一世代OakStream、Venice平台板層數增加，仍將有利於ASP增長；IPC部分，博智自2025下半年開始接觸高階測試板新客戶後，今年下半年有望出現結果，將明顯帶動毛利率大幅優化，並將持續以去瓶頸多出約10%產能，以支應強勁訂單需求。

此外，博智與Meiko共同投資電路板公司。依據計畫，共同投資案預估於2026年試產，2027年量產擴產以因應未來全球業務需求。Meiko也正在積極尋找進入包括AI伺服器在內的高／多層板領域的合作夥伴，共同在越南興建PCB工廠。

