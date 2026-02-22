快訊

中南部高溫30°C！今開工、開學暖陽好天氣 周二晚就變天

台美貿易協定恐生變？總統今與五院茶敘 川普全球15%關稅成焦點

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮航太、龍德 四檔夯

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

2026年一開始就有多項地緣政治風險事件，再次佐證國防產業將是今年重要的投資主軸。權證發行商指出，看好長榮航太（2645）、龍德造船（6753）後市表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

國防部於立法院機密專報，針對總預算1.25兆元的採購條例釋出公開資訊，計畫核心邏輯在於「不對稱戰力」與「非紅供應鏈」，對台灣在地生產線與研發量能有極大挹注，將採購超過20萬架無人機、釋出包含「攻擊型」、「監偵型」等共計1,300艘無人艇標案等等。惟後需觀察立法院開議後的政黨協商進度，預算通過時間點將決定廠商獲利兌現的季度。

展望後市，長榮航太今年第1季時逢新年節慶工作天數較短，但考量客機頻繁運作期，機身維護、發動機檢查等MRO需求仍將維持高峰，加上製造業務緩步回升，與2024年軍用商規無人機標案之艦載型監偵無人機下一批營收認列貢獻下，法人上調長榮航太第1季營收的預估值，受益於維修業務比重回升，且相對傳統製造業務較高毛利的無人機貢獻，預期毛利率將回升。

法人指出，龍德造船專精無人艇載台研發及設計，並逐步發展船體遙導控技術，整合出無人艇生產技術及量能，國內無人艇後續商機龐大，龍德造船可望成為受惠廠商之一。

權證發行商建議，看好長榮航太、龍德造船後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日超過四個月以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

長榮航 無人機 造船

延伸閱讀

「現代戰爭正轉變」 歐洲5國啟動快速量產低成本無人機

屏東燈節10年從「萬年臭」到城市美學指標 年吸百萬人潮 創55億商機

日媒：日本擬修訂防空體制 因應無人機威脅

工研院與資策會MIC看趨勢 AI實體化引爆轉型潮

相關新聞

期貨商論壇／半導體30期 看俏

AI晶片需求持續火熱與台積電營運數據亮眼，半導體30期貨於農曆年前重回短多格局，儘管指數臨近1月底前波高點，仍有漲多修正...

期貨商論壇／黃金期 靈活操作

1月底時由於受到全球政經局勢變動，包含美國聯準會主席人選、美元強弱勢變化、短線投機風氣盛行等因素影響，導致貴金屬類商品出...

台指期 站穩漲升軌道

台股在春節封關休市期間，雖國際股市漲跌不一，但在台積電ADR反彈逾2%中，市場看看好今（23）日開紅盤走勢下，台指期也將...

長榮航太、龍德 四檔夯

2026年一開始就有多項地緣政治風險事件，再次佐證國防產業將是今年重要的投資主軸。權證發行商指出，看好長榮航太（2645...

精測、博智 押寶100天期

精測（6510）與博智（8155）今（2026）年營運發展仍看好。權證發行商表示，看好兩家公司後市股價表現仍偏多的投資人...

全民權證／富喬 兩檔有看頭

富喬（1815）受惠於AI晶片封裝尺寸擴大與載板層數增加，市場對能抗翹曲的Low CTE玻纖布需求提升。富喬目前營運重點...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。