台新期貨APP「智慧單」春節不打烊

在AI股帶動下，推升台股價量齊揚，預期期權市場的交易量今(2026)年可望突破四億口，為讓投資人能即時掌握投資契機，台新期貨交易平台春節期間不打烊，投資人可透過台新期貨戰神APP的「智慧單」預先設定停損停利、二擇一或長效單，春節假期依然可以掌握國際金融市場動態，不論是新手上路還是老手布局，都能在馬年開春展現「馬上就賺」的交易實力。

台新期貨總經理林伯修表示，CME集團宣布金屬產品線交易量創新高，AI浪潮方興未艾，預期丙午馬年市場，仍是機會與挑戰並存。建議投資人可靈活配置海外期貨構築投資防禦線，在市場波動中精準布局，掌握全球產業成長的投資契機。

林伯修表示，儘管丙午馬年市場仍處於高波動環境，但投資人仍可透過台新期貨交易平台，利用「智慧單」預先設定停損停利、二擇一或長效單，不論是走春拜年、親友聚會時，都能精準捕捉國際市場波動。此外，台新期貨資訊團隊與交易室春節期間24小時全天候提供最即時的報價支援與交易服務，陪伴投資人在丙午馬年搶先贏得財富新高度。

為讓投資人在第一時間掌握投資先機，台新期貨推出「2026期貨嘉年華」，即日起到3月31日止，投資交易符合門檻，就能將iPhone 17 Pro、AirPods Pro 3等多項好禮帶回家，陪伴投資人在馬年「紅包拿滿滿」拔得投資好彩頭。