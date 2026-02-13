海外交易熱 群益期貨「新春不打烊」交易送iPhone、熱門AI豪禮天天抽

2026年全球資本市場在「川普 2.0」關稅政策與地緣政治摩擦的雙重推升下，黃金(COMEX: GC)、白銀 (COMEX: SI) 以及銅 (COMEX: HG) 等貴金屬與基本金屬行情日前創歷史新高，成為許多投資人避險與趨勢資金的首選標的。

隨著農曆春節將至，台股即將於2月12日休市，面對連假期間國際金價、原油及美股指數的高波動潛力，投資人紛紛將目光轉向海外市場。為此，群益期貨（6024）重磅推出「新春不打烊」活動，祭出逾 50 萬元高規獎勵回饋投資人，陪伴投資人掌握全球市場行情。

為鼓勵投資人進行多元資產配置，並精準捕捉全球獲利機會，即日起至2月28日，群益期貨針對各大海外交易所設置專屬加碼，其中，新開戶且完成動用最高可領取 1,300 元交易發財金。

此外，於2月11日至2月20日期間，投資人只要交易海外期貨或槓桿保證金商品，就有機會參加「天天抽萬元 AI 豪禮」，獎項緊扣當前最新科技，包含iPhone 17、Meta x Ray-Ban 智能眼鏡、AI掃地機器人、ChatGPT、Gemini服務等AI智能好禮。群益期貨更針對交易量達標的客戶，直接豪送 iPhone Air。群益期貨表示，獎項設計充滿巧思，希望透過這些先進工具，讓投資人在精研盤勢、運籌帷幄的同時，也能同步享受高品質且高效能的數位智慧生活。

群益期貨在春節連假期間特別企劃「新春特別節目」，將於2月16日（除夕）起至2月20日（初四），每天晚上6點在官方 YouTube頻道「群益期全球觀點」準時播出。節目內容邀請多位實戰贏家期天資訊負責人吳偉仁、新式形態學創辦人莎拉、COBE交易所衍生品市場情報總監、群益期貨研究發展部資深經理余韋德及群益早安王牌講師王永明，深入剖析2026年投資趨勢與操盤心法，陪伴投資人掌握全球金融脈動。

