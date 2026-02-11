非農數據沒有驚嚇 美股電子盤、台指期夜盤快速反彈

台指期夜盤11日開盤後，在美股電子盤表現平平，以33,600點、下跌86點開出後，雖一度翻紅、來到33,698點、上漲12點，且隨台股封關，多頭人氣不足中，再次於盤下遊走，但在美國非農就業數據未帶來「驚嚇」、反倒出現不少亮點中，美股電子盤開始快速反彈帶動下，截至晚間9點40分左右，指數約在33,754點、約上漲70點附近遊走。

11日美股電子盤焦點，在於晚間9點30分公布的非農就業數據，其中，1月失業率4.3%，低於預期與前值的4.4%，非農就業人口增加13萬、高於預期的6.5萬與前值的5萬，遠不如市場原本想像下，道瓊電子盤急拉、瞬間大漲逾200點，那斯達克電子盤也大漲逾百點，同時，黃金也大漲、再次突破5,100美元大關，白銀勁揚逾6%下，激勵台指期夜盤走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤交易在晚間9點40分時，在1,920元、上漲5元附近遊走，電子期上漲0.23%、半導體期上漲約0.23%，中型100期貨指數下跌0.11%。

台股11日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲532點，收33,605點，其中，外資現貨買超523.6億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加2,781口至27,665口；投信買超37.6億元，自營商買超13.7億元，三大法人合計買超574.9億元。

市場專家建議，就技術面來說，11日台股價漲量增，再創歷史新高，站穩33,000點整數關卡，雖然已經連續六天成交量不足20日均量，但因均線呈現多頭排列，加上前高壓力32,996點已過，壓力也轉為支撐，下檔支撐強勁，因此短線將沿短期均線墊升，有望持續走多。