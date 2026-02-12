全民權證／景碩 瞄準逾180天

景碩（3189）受惠原物料成本上揚，ABF載板需求增加，產品預料將因此漲價，法人持續看好有利景碩營收及毛利率表現，今年營收有望呈現逐季成長態勢。

法人分析，ABF目前約占景碩營收40%至45%，由於整體ABF產能利用率提升，高階應用需求強勁，因此景碩將擴增高階產能，預估今年營收仍將有逾兩成的成長。

另一方面高層數板占比重約達15%到20%，未來也將持續增加。未來平台持續升級可期，預期景碩市占率也將提升，貢獻營收與獲利。展望今年，因原物料成本上揚，年內仍將處於缺料，預期ABF價格將持續調漲。

權證發行商表示，看好景碩後市的投資人，可挑選價內外10%左右，有效天期180天以上的權證參與行情。

（國泰證券提供）

