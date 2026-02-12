全民權證／奇鋐 挑價內外5%
奇鋐（3017）受惠AI伺服器散熱架構加速轉向全水冷，輝達Vera Rubin平台推出及美系CSP客戶ASIC專案放量將驅動營運成長，且公司在Micro-channel水冷板技術與全球產能布局具領先優勢，獲利結構將隨高階產品比重與自製率提升而優化。
法人表示，奇鋐主要產品為水冷板、分歧管、風扇、機箱與系統組裝等，近年營收結構已高度集中在資料中心與高效能運算應用，目前伺服器產品營收占比已超過50%且持續提升。此外，奇鋐營運隨主力AI晶片客戶推出新一代AI伺服器全水冷架構，以及美系CSP客戶ASIC晶片需求放量，營運持續強勁成長。
權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期90天以上的商品介入。
（元大證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。