全民權證／奇鋐 挑價內外5%

奇鋐（3017）受惠AI伺服器散熱架構加速轉向全水冷，輝達Vera Rubin平台推出及美系CSP客戶ASIC專案放量將驅動營運成長，且公司在Micro-channel水冷板技術與全球產能布局具領先優勢，獲利結構將隨高階產品比重與自製率提升而優化。

法人表示，奇鋐主要產品為水冷板、分歧管、風扇、機箱與系統組裝等，近年營收結構已高度集中在資料中心與高效能運算應用，目前伺服器產品營收占比已超過50%且持續提升。此外，奇鋐營運隨主力AI晶片客戶推出新一代AI伺服器全水冷架構，以及美系CSP客戶ASIC晶片需求放量，營運持續強勁成長。

權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期90天以上的商品介入。

（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。