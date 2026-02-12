全民權證／京元電 兩檔衝鋒

京元電子（2449）獨占GPU客戶最新世代AI產品測試服務，加上ASIC測試服務擴展至CP段、搭配ASIC使用的CPU開始貢獻營收，法人看好今明年成長動能強勁。

法人分析，隨電子產品半導體含量增加，測試業務比重較高廠商將受惠晶片設計複雜度提升帶來的效益，京元電自製預燒爐性價比高，且可隨客戶需求快速調整設備規格，有助在競爭對手中脫穎而出，在新AI平台中獨占成品、預燒測試服務。

京元電身兼測試廠及預燒設備供應商角色，客戶選擇高瓦數晶片供應鏈時，列為優先名單，近期陸續打入具預燒測試需求的高階CPU、TPU產品，後市看旺。

權證發行商建議，可買進價內外5%內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。

（台新證券提供）

