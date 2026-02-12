快訊

聯合報社論／綠能目標又跳票，意外的是賴政府仍未覺悟

元太、南亞 權證選逾四個月

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（11）日受惠權值股領漲，緩解封關前賣壓，拉出連三紅走勢，盤面題材股各自發揮，元太（8069）、南亞（1303）等兩檔吸引短多進場點火，後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

元太元月營收27.8億元，月增8.0%，年增22.8%，法人預期，隨ESL需求強勁及H5良率提升，帶動大尺寸產品出貨暢旺，第1季營收可望季增15%至20%間，產品組合轉佳有利毛利率維持高檔水準。展望後市，隨大尺寸帶動、ESL歐美滲透率續增，加上換新潮帶動與彩色電子書產品持續推陳出新，法人預估今年營收可望逐季成長，全年營收突破400億元，H5大尺寸產線營收貢獻將更為明顯，未來幾年營收將逐年走高。

在ESL方面，受惠沃爾瑪（Walmart）導入、英國擴大採用、歐洲換機潮等推波助瀾，法人預期整體市場將成長逾兩成，有助於元太營運動能持續提升。

法人分析，先進封裝趨勢帶動載板尺寸及層數大幅提升，加上低軌衛星對高頻訊號傳輸要求更加嚴苛，Low CTE、Low DK等成為關鍵規格，高階玻纖布升級為決定算力穩定戰略物資，價量齊揚將有利南亞等相關供應鏈獲利表現。

法人表示，南亞公司定位已從傳統塑化股，質變成AI基礎建設材料供應商，電子材料貢獻增加有效緩解化工及塑膠業務疲軟，獲利提升將使估值模型脫離傳統框架，具價值重估契機。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證靈活操作。

