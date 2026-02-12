緯穎、世芯 權證四檔迎順風

儘管輝達（NVIDIA）GPU在AI伺服器仍具優勢，今年以來雲端服務供應商（CSP）的自研晶片（ASIC）出貨量也持續提升，新一代ASIC逐步進入量產，帶動ASIC概念股緯穎（6669）、世芯-KY（3661）持續受到矚目，今年營收可望優於預期。

法人表示，緯穎為AWS ASIC Trainium伺服器供應鏈，除了是主要機架的組裝廠，新一代專案可能取得交換機托盤業務。尤其受惠ASIC的整體市場規模今年將呈倍增，平均單價（ASP）也提升，預估緯穎今年業績仍有上修空間。尤其緯穎近來在GPU伺服器有所斬獲，除了有機會取得AMD MI450機架伺服器組裝業務，也是輝達GPU伺服器的重要夥伴，為緯穎今、明年的營運增添柴火。

展望今年，法人預測ASIC與GB伺服器的需求依然強勁，緯穎在GB系列的出貨量將持續增加，而AWS ASIC伺服器將於第3季進行產品轉換，新ASIC的平均售價顯著提升，因此今年整體市場規模預估將大幅成長。

隨著CSP業者持續擴大ASIC布局，3奈米世代AI ASIC已進入實質推進與投片階段，預期自第2季開始出貨，下半年放量，顯示AI運算需求已從概念驗證，走向大規模部署。法人分析，由於此類AI ASIC專案具備高複雜度、技術門檻高，單案金額大，有利世芯-KY累積先進製程、大晶片整合與系統級設計的經驗，並且更容易承接下一世代AI與高效運算（HPC）晶片專案。