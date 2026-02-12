期貨商論壇／匯率期 避險優選

美元指數近期維持在狹幅區間內整理，先前公布的12月零售銷售數據呈現持平，反映美國消費動能暫時放緩，削弱市場對經濟強勁擴張的信心，形成震盪整理格局。

本周市場焦點聚焦兩項關鍵數據，11日公布的1月非農就業報告，以及13日登場的消費者物價指數（CPI），前者將揭示勞動市場是否維持韌性，而CPI則牽動通膨趨勢與聯準會利率政策方向。

另一方面，日本執政黨在國會改選中大獲全勝，市場對擴張性財政政策的預期升溫，帶動日圓止跌回升。

同時，投資人開始警惕日本政府可能在必要時同步干預匯市，以抑制匯率過度波動，日圓走強對美元形成一定壓力，也影響美元指數表現。美元指數短期走勢將高度依賴美國關鍵經濟數據與全球政策動向，而日本政經發展與市場對央行干預的預期，同樣可能牽動資金流向。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。

（元富期貨提供）

