期貨商論壇／健策期 題材加持
健策（3653）為國內散熱模組與均熱片大廠，產品應用涵蓋高階顯卡、AI伺服器與筆電市場。隨AI運算功耗持續攀升，資料中心對高效散熱解決方案需求顯著提高，公司營運結構逐步朝高階產品傾斜。市場看好健策在均熱與液冷技術升級趨勢下，成為AI伺服器散熱供應鏈中的關鍵角色。
營收表現方面，1月營收為18.7億元，月增0.2%、年增29.4%，呈現年、月雙增態勢；2025全年營收達202.7億元，年增42%，創下新高。
法人指出，在AI晶片功耗持續提升帶動下，相關產品單價與出貨動能同步成長，營運動能延續至今年。
產品方面，亮點集中於均熱片與ILM扣件。AI晶片功耗與面積擴大，均熱片規格同步升級，健策高階均熱片良率高，具競爭優勢；ILM扣件則提供扣壓力量予AI主晶片與散熱器，確保電性與熱傳接觸穩定。隨高階散熱需求轉向液冷與更高效氣冷方案，健策接單能見度提升，並規劃擴產與產能調整因應客戶需求。
展望後市，法人認為，隨AI應用對功耗與散熱要求持續提高，新平台換代臨近，散熱廠商加速布局封裝熱介面優化與新一代散熱方案開發。
健策今年營運有望持續受惠散熱商機，與AI伺服器供應鏈上下游訂單轉換情況仍為觀察重點，投資人可靈活運用健策期貨伺機布局行情。（兆豐期貨提供）
