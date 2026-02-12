台指期 多方控盤明顯

股期雙市昨（11）日封關，同步勁揚，加權指數在權王台積電（2330）帶動下走強，指數最高達33,707點附近，終場漲532點收在33,605點；台指期上漲388點至33,691點，正價差85.29點。法人表示，隨融資餘額下滑，在籌碼減肥下，台股更易維持於高檔震盪甚至延續趨勢。

籌碼面部分，三大法人現貨市場買超超過500億元，在台指期操作方面，三大法人淨空單增加1,150口至621口，其中外資淨空單增加2,781口至27,665口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少24口至40口。

永豐期貨表示，昨日封關的台指期盤中逼近34,000整數大關，加權指數穩穩站上33,000點之上，盤勢以高姿態作收，結構上明顯呈現多方控盤的節奏，其中最具指標意義的仍是台積電，如市場預期順利突破2,000元關卡，且封關收在相對高點，不僅鞏固指數重心，更象徵權值股資金並未退潮，而是選擇以較為節制卻穩定的方式推升行情。

也有期貨分析師指出，近幾個交易日成交量能持續收斂，市場追價意願並不積極，融資餘額同步下滑，這代表散戶對於長假期間可能出現的國際變數仍存有戒心，主動降低槓桿部位以控制風險，這種現象從籌碼角度來看反而健康，因為排除過度擁擠的短線浮額，使得指數在輕籌碼結構下，更容易維持高檔震盪甚至延續趨勢。

期貨商表示，回顧蛇年行情，全球市場經歷關稅戰、主要央行政策轉向預期、AI產業擴張與半導體循環回升等多重主軸交織，台股能夠一路推升至歷史高檔，本質上來自產業基本面與資金趨勢共振，而並非單純情緒推動，如今封關前的量縮更像是一種高檔沉澱，而不是轉弱訊號。