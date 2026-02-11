2月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲532.74點，收33605.71點。2月電子期收2081點，上漲26.4點，正價差6.05點；2月金融期收2501點，上漲9.4點，正價差4.57點。

2月電子期以2081點作收，上漲26.4點，成交412口。3月電子期以2088.55點作收，上漲29.5點，成交62口。

電子現貨以2074.95點作收，上漲36.41點；2月電子期貨與現貨相較，正價差6.05點。

2月金融期以2501點作收，上漲9.4點，成交405口。3月金融期以2521.4點作收，上漲26.8點，成交51口。

金融現貨以2496.43點作收，上漲21.83點；2月金融期貨與現貨相較，正價差4.57點。實際收盤價以期交所公告為準。