國際金價創高後劇烈震盪 元富期貨：善用期貨工具布局黃金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著台股即將封關，但國際金融市場在春節假期並未休市，包括美國重要經濟數據公布、地緣政治衝突升溫，以及突發國際事件，都可能在年假期間影響市場行情。台新新光金控旗下元富證券子公司元富期貨提醒，投資人應提前檢視部位，重視風險管理與資產配置，避免單一市場或單一方向過度曝險，以近期價格劇烈波動的國際金價為例，投資人不妨善用期貨工具布局黃金，既可掌握趨勢行情，也能在市場震盪時進行避險，降低市場不確定性的影響。

元富期貨舉例，國際金價在 今(2026) 年初強勢飆升，黃金期貨一舉突破每盎司 5,500 美元，改寫歷史新高紀錄，成為全球金融市場最受矚目的焦點。但近期國際金價劇烈震盪使投資人不免心驚，市場普遍認為，金價此波「瘋牛」行情，反映的是資金對避險資產的高度需求，也凸顯當前國際局勢與金融環境的不確定性。

元富期貨指出，這波金價創高，主要來自三大核心因素支撐。首先，美元指數下探至近四年低點，市場對美國財政赤字擴大與貨幣信用的疑慮升溫，帶動資金轉向黃金等非美元資產，推升「去美元化」的避險需求；其次，中東地緣政治衝突持續升溫，美國海軍擴大部署行動，進一步強化黃金作為避險資產的吸引力；第三，全球央行延續積極購金策略，加上黃金 ETF 資金回流，為金價提供長線支撐動能，長線仍是看好。

為協助投資人於新春期間靈活布局，元富期貨推出「交易外期滿百抽 1688」活動，鼓勵投資人透過期貨工具進行多空雙向操作。元富期貨指出，善用黃金期貨（GC）等工具，不僅可掌握趨勢行情，也能在市場震盪時進行避險，關鍵仍在於嚴守風險控管原則，並依個人風險承受度進行配置。

此外，元富期貨持續深化服務內容，推出結合數據分析與科技應用的「智慧化程式交易策略」，協助投資人以更系統化、紀律化的方式應對快速變動的市場環境。透過策略化工具與專業研究支援，投資決策不再僅憑感覺，而能在高波動環境中提升穩定度與決策品質，為新的一年投資布局奠定更穩健的基礎。「交易外期滿百抽 1688」活動網址https://reurl.cc/eVopkj

