雙鴻績優 權證挑逾五個月

台股昨（10）日隨美股持續反彈，衝破33,000點關卡，締造歷史新猷。雙鴻（3324）等元月營收創高個股，持續吸引法人買盤挹注，新春紅盤股價可期，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

雙鴻元月營收30.4億元，連續三個月改寫單月歷史新高紀錄，月增7.8%，年增121.5%，主要受惠人工智慧（AI）相關需求持續熱絡。

美超微（SMCI）原先預估輝達GB300出貨量僅5,000櫃，但法人透過供應鏈調查發現，實際備貨量達約8,000櫃，大幅優於預期，雙鴻身為水冷產品主要供應商之一，可望受惠水冷板及分岐管出貨量提升，預估第1季營收可望季增11%、年增91%。

法人分析，AWS T3今年主要仍採氣冷方案，約20%至30%採水冷方案，但明年T4將僅水冷方案，帶動相關產品需求大幅提升，預期今年T3水冷機櫃出貨量6,000至7,000櫃，明年翻倍成長。

目前水冷板主要供應商為奇鋐、CoolerMaster、雙鴻。法人認為，雙鴻繼水冷主要客戶美超微後，下一個主要客戶將是AWS，添增水冷板及分岐管下一個新成長動能。

雙鴻今年亦取得水對水CDU訂單，法人看好將可挹注明顯營收，預估全年水冷營收比重達62%、2027年進一步攀升達68%。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日150天以上的雙鴻相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。