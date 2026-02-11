金像電、台燿 權證四檔衝鋒

金像電（2368）、台燿（6274）元月營收表現亮眼，法人近期仍積極加碼，有抱股過年等馬年繼續淘金意味。權證發行商表示，接近封關，投資人可挑長天期相關權證短線操作。

金像電元月營收為60.16億元創歷史新高，美銀指出，這已占第1季美銀所預估營收的35%，反映伺服器需求強勁，以及去(2025)年12月訂單延後交付。美銀將金像電今年的預估資本支出金額提高到104億元，2027年提高到50億元、2028年提高到40億元，以反映金像電今年的資本支出計畫金額創新高，並可能在2027至2028年繼續提高資本支出，以用於高階伺服器／網通產品的規格升級。

台燿1月合併營收35.3億元，月成長8.7%，年增74.8%。美系券商預估中低階產品在2026年第1季漲10~15%、高階季漲5~10%。同時預期CCL for AWS T3將於3月底4月初放量。台燿積極開拓高階產品生產，並持續往高階材料M8／M9發展；目前策略持續優化產品組合，可望帶動產品銷售均價，同時由於客戶需求持續成長，因而正加速擴充泰國廠。

2026年台燿持續受惠AI伺服器、ASIC客戶及800G交換器， AI伺服器伴隨著高階材料供不應求，接獲更多來自於OEM客戶的訂單；美系ASIC客戶的材料預計將在今年第2季量產，其中，銅箔規格的升級從HVLP 2升級至 HVLP 4將帶動單位價值提升；800G交換器需求也比2025年強勁。

此外，針對高壓電源器的厚銅材料，台燿除專注服務台灣領導廠商外，技術層面也處於領先地位，預期未來伴隨著電壓上升有更強勁需求，因此持續上修2026年營收，主要來自於CCL漲價及終端需求強勁。

看好金像電、台燿等法人抱股過年概念股的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期120天以上的權證靈活操作。