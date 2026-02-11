台光電、景碩 權證認購熱

今日主題 蛇年台股今（11）日封關，近日長假前的賣壓陸續湧出，法人則趁勢吸納績優股籌碼，尤其元月營收創高者最受青睞，法人買超指標股仍為搭上AI旋風的業績成長族群，有望在馬年開紅盤後展現含金量；相關權證可留意布局時機。

蛇年今（11）日封關。儘管部分投資人因應年節期間資金需求，近期開始賣股求現，不過釋出的籌碼，多被法人吸收，特別是績優股族群如台光電（2383）、景碩（3189）等，這些籌碼沉澱股預期將於年後大放異彩。

春節長假即將來臨，今年假期長，投資人基於規避期間不確定風險，選擇減持或出清手中股票，使得近來部分個股融資餘額不再攀高，而法人也趁機逢回布局，使籌碼流入法人手中，年後行情可期。

其中，市場指標股台光電，自元月中旬以來，散戶法人即上演你丟我撿戲碼，帶動一波股價漲勢。回歸基本面，台光電由於市場需求強勁與中國新產能開出，使1月營收年月雙增、淡季不淡，大幅優於市場預期。

展望今年，由於終端產品規格升級趨勢明確，銅箔基板產品將延續漲價態勢，加上AWS T3已開始小量生產、谷歌TPU v7也逐漸放量，且產能持續提高，法人紛紛上調台光電的財務目標，目標價也不斷向上調高。

景碩2月以來籌碼由散戶流向法人的跡象相當明確，帶動股價一度衝高。基本面部分，景碩去（2025）年第4季獲利符合預期，今年首季預期在ABF載板需求續強及小幅漲價的推升下，法人預期毛利率將持續向上走升約二個百分點。

展望全年，景碩由於受惠AI伺服器帶動，估計營收將有二成以上的成長空間，獲利也獲上調，因此獲得內外資法人紛紛按讚，外資包括高盛、滙豐、大和資本等，均一面倒的建議「買進」。

權證發行商建議，看好台光電、景碩等後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%內、剩餘天數超過四個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。