全民權證／全新 鎖定逾120天

蛇年台股今（11）日封關，近日長假前的賣壓陸續湧出，法人則趁勢吸納績優股籌碼，尤其元月營收創高者最受青睞，法人買超指標股仍為搭上AI旋風的業績成長族群，有望在馬年開紅盤後展現含金量；相關權證可留意布局時機。

2026-02-11 00:14