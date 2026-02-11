全民權證／全新 鎖定逾120天

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

全新（2455）2026、2027年光電子業務受惠於AI傳輸需求暢旺，全新接收端（PD）、發射端（LD）產品維持強勁出貨動能，在光電子比重提升、產品組合轉佳下，將長期挹注獲利能力提升。

因2025年第4季微電子營收小幅低於預期，預估2025年每股純益（EPS）會微幅下修。展望後市，受惠於資料中心傳輸需求提升，帶動全新PD、LD磊晶出貨動能強勁，另有美系AI眼鏡營收挹注，2026、2027年光電子業務將受惠，成為為主要成長動能來源。法人表示，在光電子比重提升下，有望抵消微電子基板成本上升影響，2026年EPS可微幅上調。

權證券商建議，看好全新後市的投資人，建議利用價外20%至價內10%、有效天期120天以上的商品介入。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

光電 電子業
